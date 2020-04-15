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تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كوبا

11:00 م الأربعاء 15 أبريل 2020
تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كوبا

فيروس كورونا

هافانا - أ ش أ

أكدت وزارة الصحة العامة فى كوبا، اليوم الأربعاء، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجمل الإصابات 814 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية عن فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بوزارة الصحة قوله، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات بلغ 24 بوفاة 3 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية وجميعهم فوق الـ 60 عاما.

وأوضح دوران أن 622 من المصابين حالتهم مستقرة، بينما خرج 151 من الحجر الصحي، في حين تم إجلاء مريضين إلى وطنيهما، مشيرا إلى أن 8 في حالة حرجة، في حين أن 7 حالتهم خطيرة.

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Asha
فيروس كورونا وزارة الصحة العامة فى كوبا هافانا

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