العراق يمدد إجراءات حظر التجوال إلى مطلع شهر رمضان المبارك

بغداد - (د ب أ):

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق اليوم الأربعاء تمديد إجراءات حظر التجوال بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد إلى مطلع شهر رمضان المبارك.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي عقد عبر دائرة تلفزيونية اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتقرر "استمرار حظر التجوال إلى بداية شهر رمضان المبارك على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان، لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء اللجنة الخاصة بفيروس كورونا وهيئة المستشارين، وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق ومايشهده من تحسن في أعداد المصابين".

كما تدارس المشاركون في الاجتماع "الجهود المستمرة لاستقبال العراقيين العالقين، وإجراءات الملاحة التي تسهل عودتهم بأقرب وقت وبالتعاون بين الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة".