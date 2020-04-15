منظمة أممية: إعادة 50 مهاجرًا غير شرعي إلى ليبيا ووفاة خمسة منهم
فاليتا - (د ب أ):
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن حوالي 51 مهاجرًا غير شرعي أعيدوا إلى ليبيا وتوفي خمسة منهم في البحر.
وقال مكتب الوكالة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا في إحدى سلسلة التغريدات عبر موقع تويتر يعتقد أن المهاجرين كانوا على متن "القارب الذي أبلغ عن فقدانه قبل أيام قليلة في منطقة البحث والإنقاذ المالطية".
وتابع المكتب "أنقذت سفينة تجارية المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، وتم تسليمهم لخفر السواحل الليبي".
وأضافت "نكرر أن الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، يجب ألا تتم إعادتهم إلى موانئ غير آمنة، ويجب العثور على بديل عن النزول في ليبيا بشكل عاجل".
ونزل المهاجرون في طرابلس ونقلوا إلى مركز احتجاز. وأبلغوا موظفي المنظمة الدولية للهجرة على الأرض أن سبعة أشخاص آخرين كانوا في البحر معهم في عداد المفقودين.
وأعلنت مالطا وإيطاليا، الأسبوع الماضي، أن موانئهم غير آمنة بسبب جائحة فيروس "كورونا الجديد".
وقالت مالطا إنها لا تستطيع ضمان وجود الموارد لمساعدة المهاجرين المنكوبين في عرض البحر.
الخبر التالى:وفاة 120 طبيبا و30 ممرضا في إيطاليا بسبب بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2350
عدد المصابين
-
514
عدد المتعافين
-
178
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان