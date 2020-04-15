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منظمة أممية: إعادة 50 مهاجرًا غير شرعي إلى ليبيا ووفاة خمسة منهم

07:47 م الأربعاء 15 أبريل 2020
منظمة أممية: إعادة 50 مهاجرًا غير شرعي إلى ليبيا ووفاة خمسة منهم

أرشيفية

فاليتا - (د ب أ):

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن حوالي 51 مهاجرًا غير شرعي أعيدوا إلى ليبيا وتوفي خمسة منهم في البحر.

وقال مكتب الوكالة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا في إحدى سلسلة التغريدات عبر موقع تويتر يعتقد أن المهاجرين كانوا على متن "القارب الذي أبلغ عن فقدانه قبل أيام قليلة في منطقة البحث والإنقاذ المالطية".

وتابع المكتب "أنقذت سفينة تجارية المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، وتم تسليمهم لخفر السواحل الليبي".

وأضافت "نكرر أن الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، يجب ألا تتم إعادتهم إلى موانئ غير آمنة، ويجب العثور على بديل عن النزول في ليبيا بشكل عاجل".

ونزل المهاجرون في طرابلس ونقلوا إلى مركز احتجاز. وأبلغوا موظفي المنظمة الدولية للهجرة على الأرض أن سبعة أشخاص آخرين كانوا في البحر معهم في عداد المفقودين.

وأعلنت مالطا وإيطاليا، الأسبوع الماضي، أن موانئهم غير آمنة بسبب جائحة فيروس "كورونا الجديد".

وقالت مالطا إنها لا تستطيع ضمان وجود الموارد لمساعدة المهاجرين المنكوبين في عرض البحر.

ليبيا المنظمة الدولية للهجرة الهجرة غير الشرعية الأمم المتحدة

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