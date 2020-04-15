القيادة الباكستانية تدعو علماء الدين إلى عدم خرق الإغلاق

إسلام آباد - (د ب أ):

دعت القيادة الباكستانية رجال دين إسلامي ذوي نفوذ إلى التراجع عن خطتهم لاستئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد رغم قرار تمديد الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الحكومة إن رئيس الوزراء عمران خان ورئيس البلاد عارف علوي يعتزمان عقد اجتماعين منفصلين مع علماء دين الأسبوع الجاري لإقناعهم بالتراجع عن القرار.

وهددت قيادات إسلامية ورؤساء المعاهد الدينية باستئناف صلاة الجماعة، في تحد لقرار حكومي صدر أمس الثلاثاء بتمديد الإغلاق العام في البلاد حتى 30 أبريل.

وقال مفتي باكستان، منيب الرحمان: "سنعيد فتح المساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك".

وقال نديم أفضل، المتحدث باسم رئيس الوزراء: "نخشى أن يتسارع تفشى الوباء من خلال إقامة صلاة الجماعة".

وسجلت باكستان حتى أمس الثلاثاء 96 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.