ارتفاع وفيات كورونا إلى 79 حالة في السعودية
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 79 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 492 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 5862 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 42 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 931 حالة.
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