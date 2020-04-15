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كورونا في إيران: 94 وفاة و1512 إصابة خلال 24 ساعة

12:48 م الأربعاء 15 أبريل 2020
كورونا في إيران: 94 وفاة و1512 إصابة خلال 24 ساعة

وفيات كورونا

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4777 حالة، بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت إيران أمس تسجيل 98 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها الوفيات اليومية عن المئة منذ ما لا يقل عن أربعة أسابيع.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الأربعاء، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 76 ألفا و389 حالة، بعد تسجيل 1512 حالة إصابة جديدة.

ووصف حالة 3643 من المصابين بالحرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 49 ألفا و933 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وفيات كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة الإيرانية طهران كيانوش جهانبور

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