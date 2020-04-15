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العراق: شفاء 20 مصابا بكورونا في النجف والبصرة وكردستان

12:32 م الأربعاء 15 أبريل 2020
العراق: شفاء 20 مصابا بكورونا في النجف والبصرة وكردستان

فيروس كورونا

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء شفاء 20 مصابا بفيروس كورونا المستجد في محافظات النجف والبصرة وكردستان.

وذكرت مديرية صحة النجف العراقية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع اليوم - أنه تم شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى.. موضحة أن الموقف التراكمي للمحافظة بلغ 261 إصابة منهم 172 شفاء و5 وفيات.

وفي السياق، أفادت دائرة صحة البصرة - في بيان لها - بأنه تم تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس (كورونا) وتماثل 8 مصابين للشفاء.. مشيرة إلى أن عدد الحالات التراكمية بلغ 208 وحالات الوفاة 16 و الشفاء 99 وقيد العلاج 93 حالة.

كما أكدت صحة (كردستان) شفاء 6 مصابين بفيروس (كورونا) بشكل تام بمحافظة السليمانية.

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فيروس كورونا العراق السلطات العراقية وزارة الصحة العراقية

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