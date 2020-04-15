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آبي أحمد يشكر أردوغان على دعم تركيا لإثيوبيا

12:05 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
آبي أحمد يشكر أردوغان على دعم تركيا لإثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد

وكالات

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مساء الثلاثاء، عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على دعم أنقرة بلاده في مكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وكتب أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أشكر جهود الرئيس أردوغان في دعم مساعي بلادنا في مكافحة كورونا، وأنتظر بفارغ الصبر العمل المشترك في توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".

بدورها ذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي أكد لرئيس الوزراء الإثيوبي في مكالمة هاتفية، استمرار دعم أنقرة لأديس أبابا في مواجهة كورونا.

وسجلت إثيوبيا 52 إصابة بالفيروس، فيما توفي شخصان وتعافى 5 آخرون.

آبي أحمد أردوغان تركيا إثيوبيا فيروس كورونا

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