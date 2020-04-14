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الأمم المتحدة تحذر من "وباء خطير" من التضليل وتشويه للمعلومات

11:02 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الأمم المتحدة تحذر من "وباء خطير" من التضليل وتشويه للمعلومات

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء من "وباء خطير من التضليل" في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي رسالة فيديو، حث جوتيريش، شركات وسائل التواصل الاجتماعي على "بذل المزيد من الجهد للقضاء على الكراهية والتأكيدات الضارة حول "كوفيد-19"، في إشارة إلى المرض الناجم عن الفيروس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن نظريات المؤامرة الضارة تصيب الإنترنت، والكراهية تنتشر بسرعة وتوصم وتشوه الأشخاص والجماعات.

وأضاف أن "هذا هو وقت العلم والتضامن" داعيًا الأشخاص إلى رفض الأكاذيب والهراء الموجود والثقة في العلم والمؤسسات وبعضهم البعض.

كما أعلن جوتيريش، عن مبادرة اتصالات جديدة للأمم المتحدة، لإغراق الإنترنت بالحقائق والعلم مع مواجهة آفة التضليل المتزايدة، التى وصفها بأنها سم يعرض المزيد من الأرواح للخطر.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة فيروس كورونا نيويورك

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