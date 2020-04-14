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أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

08:59 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

أمير الكويت وخادم الحرمين الشريفين

الكويت - (أ ش أ)

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، من القائم بالأعمال في سفارة السعودية لدى الكويت الدكتور حسن الأنصاري.

كما بحث الجارالله والأنصاري، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، عددًا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا المحتوى من

Asha
أمير الكويت خادم الحرمين الشريفين صباح الأحمد الجابر الصباح الملك سلمان

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