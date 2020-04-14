ارتفاع الإصابات بكورونا فى النمسا إلى 14 ألفا و185 مصابا ..و384 حالة وفاة

فيينا – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة بالنمسا، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا فى البلاد إلى 14 ألفا و185 مصابا، بعد تسجيل 105 حالات إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الوفاة إلى 384.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن 1002 مريض متواجدون فى المستشفى، من بينهم 243 في العناية المركزة، فيما تعافي 7633 شخصًا، وأوضحت أن الوفيات تتوزع بين الولايات الفيدرالية على النحو التالي، بورغنلاند (6) وكارينثيا (5) والنمسا السفلى (62) والنمسا العليا (30) وسالزبورغ (24) وستيريا (76) وتيرول (66) وفورارلبرغ (7) ثم العاصمة فيينا (74).

وأشارت إلى استمرار الضوابط الصحية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الطبية، على الرغم من بدء فتح المحال التجارية اعتبارا من اليوم الثلاثاء .