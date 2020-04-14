وزير الخارجية الألماني يدعو لاستخدام تطبيق موحد لكورونا في الاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى استخدام تطبيق إلكتروني موحد في الاتحاد الأوروبي لتتبع سلاسل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء إنه من المهم ألا يكون هناك خليط من 27 تطبيقا و27 نظاما لحماية البيانات، موضحا أنه لا بد من أن يكون هناك تنسيق بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد في هذا الأمر.

وأضاف ماس: "عبر هذا التنسيق سنساهم في إزالة القيود المفروضة على السفر والرقابة على الحدود داخل الاتحاد على نحو سريع ودائم".

وذكر ماس أن استخدام تطبيق لتتبع سلاسل العدوى بكورونا سيكون جزءا مهما من استراتيجية الخروج من الأزمة، موضحا في المقابل أن الاستخدام سيكون طوعيا، وقال: "لا ينبغي نسخ طرق الأخ الكبير للدول السلطوية".

وتدور مناقشات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى منذ أسابيع حول فكرة استخدام مثل هذا التطبيق، الذي يهدف إلى إبلاغ الأفراد على نحو سريع إذا اتضح أنهم خالطوا شخصا مصابا بالفيروس.

وبحسب بيانات كريس بوس، وهو من الرواد الباحثين في مشروع "بي إي بي بي- بي تي" لتطوير هذا التطبيق، فإن التكنولوجيا المطورة في أوروبا للحد من الجائحة عبر استخدام الهواتف الذكية قد تكون متاحة تحت اسم "تطبيق التحذير من كورونا" عقب عيد القيامة.​