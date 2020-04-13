الأكبر منذ تفشي الوباء.. الإمارات تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا
وكالات
سجلت وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة، 398 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تزامنًا مع توسيع نطاق الفحوصات للكشف عن المصابين بالوباء الجديد.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلاً عن وزارة الصحة، ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد إلى 4521 إصابة، منذ تفشي الوباء في البلاد.
وكانت الإمارات سجلت، منذ تفشي كورونا 22 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي.
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