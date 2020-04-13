ترامب: قرار إعادة فتح الولايات من سلطتي وليست لحكامها

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن لديه سلطة فتح الولايات وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي، التي تم تبنيها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) وليس لحكام الولايات.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن ترامب، لم يوضح كيف توصل إلى هذا الاستنتاج.

وأصدرت إدارة ترامب، تعليمات في 16 مارس الماضي، توصي الأمريكيين بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس المميت، بعد أيام من تبني العديد من حكام الولايات وعمد المدن، والشركات والعائلات بالفعل إجراءات عزل أنفسهم.

وليس من الواضح ما إذا كانت البلاد ستلتزم في حالة مطالبة الأشخاص بالعودة إلى العمل والمدارس، وخاصة أن تفشي المرض القاتل لم ينحسر بعد.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب، إنه لغرض خلق حالة من الصراع والارتباك، يقول البعض في وسائل الإعلام المزيفة، إن قرار فتح الولايات، يعود لحكامها وليس لرئيس الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية فليكن مفهومًا تمامًا إن ذلك غير صحيح.