بريطانيا تعلن تخطي الوفيات بكورونا 11 ألفًا والإصابات أكثر من 88600

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19" اليوم الاثنين، إلى ما يزيد عن 11 ألفًا، والإصابات تتخطى 88600.

وأكدت السلطات الصحية، في بيان، اليوم الاثنين "بعد فحص 10.745 حالة ثبت إيجابية 4.342 حالة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 88.621".

وأضافت "فيما ثبت تسجيل 717 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 11.329".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، غادر أمس المستشفى عقب أيام من خضوعه لرعاية طبية فائقة جراء إصابته بوباء "كوفيد-19"، ومن المقرر أن يتوجه إلى المقر الريفي لرئيس الوزراء لاستكمال فترة التعافي قبل مباشرة عمله.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان عبر موقعها الرسمي "خرج رئيس الوزراء من المستشفى، وسوف يستمر في عملية التعافي من الإصابة في المقر الريفي".

وأضاف البيان: "عملا بنصيحة الفريق الطبي، لن يباشر رئيس الوزراء مهام عمله على الفور".

يذكر أن جونسون نُقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" نهاية الشهر الماضي، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.

وتدهورت حالة جونسون الصحية، وتم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج والتدابير اللازمة، إلا أنه أُخرج من وحدة العناية الفائقة بعد تحسن حالته، قبل خروجه اليوم.

وفرضت السلطات البريطانية إغلاقا عاما على البلاد من أجل السيطرة على سرعة انتشار الفيروس.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.