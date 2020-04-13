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بلجيكا تسجل 303 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

02:39 م الإثنين 13 أبريل 2020
بلجيكا تسجل 303 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وفيات كورونا

بروكسل - أ ش أ

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، اليوم الاثنين، تسجيل 303 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الوباء في البلاد إلى 3 آلاف و903 حالات.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه وفقا لتقرير الوضع اليومي، الذي نشره معهد الصحة العامة في بلجيكا (ساينسانو)، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 942 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وغادر 239 شخصا المستشفيات بعد تعافيهم من هذا الفيروس.

وسجلت بلجيكا حتى الآن 30 ألفا و589 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، وتلقى العلاج في المستشفيات 5 آلاف و393 مصابا بالفيروس، منهم 1234 في العناية المركزة.

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