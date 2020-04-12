أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع عدد مصابي كورونا في تركيا إلى أكثر من 56 ألف حالة

08:36 م الأحد 12 أبريل 2020
ارتفاع عدد مصابي كورونا في تركيا إلى أكثر من 56 ألف حالة

فيروس كورونا

أنقرة - أ ش أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 56 ألفا و 956 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1198 حالة.

وسجلت وزارة الصحة التركية 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا تركيا وزارة الصحة التركية

الخبر التالى:

إصابة مدنيين باكستانيين في إطلاق نار على الخط الفاصل بكشمير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2065

    عدد المصابين

  • 447

    عدد المتعافين

  • 159

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1837785

    عدد المصابين

  • 421515

    عدد المتعافين

  • 113312

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"اعتذر بالنيابة عن المصريين".. مدبولي يعزي زوج الطبيبة سونيا عارف