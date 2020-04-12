ارتفاع عدد مصابي كورونا في تركيا إلى أكثر من 56 ألف حالة
08:36 م الأحد 12 أبريل 2020
أنقرة - أ ش أ
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 56 ألفا و 956 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1198 حالة.
وسجلت وزارة الصحة التركية 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد.
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