بكين تستأنف الدراسة وتحدد موعد امتحان القبول بالجامعات

بكين - أ ش أ

قررت لجنة التعليم ببلدية العاصمة الصينية "بكين" عقد موعد امتحانات القبول بالجامعات للطلبة المقيمين بالعاصمة خلال الفترة بين 7 و10 يوليو المقبل، وذلك في أحدث مؤشر على تحسن الأوضاع واستئناف مختلف الأنشطة عقب حالة من الشلل شبه التام بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وذكر مسؤولو اللجنة - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد - أنه تقرر أيضا استئناف الدراسة لطلاب المرحلة الثانوية في المدارس يوم 27 أبريل الجاري، وعودة طلاب المرحلة الإعدادية إلى المدارس يوم 11 مايو المقبل.

وأضاف المسؤولون أنه إذا حدث تغيير في تطور الوضع الوبائي والوقاية والمكافحة المتعلقة بالفيروس، سيتم تعديل الترتيبات ذات الصلة.