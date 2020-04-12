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الإمارات تدرس فرض قيود مع الدول غير المتجاوية مع طلبات استقبال رعاياها

02:29 م الأحد 12 أبريل 2020
الإمارات تدرس فرض قيود مع الدول غير المتجاوية مع طلبات استقبال رعاياها

الإمارات

أبوظبي- (د ب أ):

قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين بالامارات إن "الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة والذين يرغبون بالعودة الى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة".

ونقلت وكالة أنباء الامارات (وام) اليوم عن المصدر قوله إن "خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة".

وأوضح المصدر أن "من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة فضلا عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول من بينها تطبيق نظام " الكوتا " في عمليات الاستقدام".

وأكد المصدر ضرورة أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي اطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإمارات وزارة الموارد البشرية الامارتية العمالة العاملين في القطاع الخاص

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