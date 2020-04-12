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روسيا تسجل 24 وفاة و2186 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

10:54 ص الأحد 12 أبريل 2020
روسيا تسجل 24 وفاة و2186 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، تسجيل 24 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 130 حالة.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، تم تسجيل 2186 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و770 إصابة.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1291 حالة.

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