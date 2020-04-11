مالي تتخطى حاجز المائة إصابة بوباء "كوفيد 19"

وكالات

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مالي حاجز المائة في ظرف قياسي لانتشار الوباء الذي ظهر في مالي مؤخرا، فقد أعلنت حكومة مالي عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ عدد المصابين 105 حالات.

وتوفي حتى الآن 9 مصابين بفيروس كورونا فيما تماثل 22 مصابا للشفاء من الفيروس وذلك منذ 25 من مارس الماضي تاريخ ظهور المرض بمالي.

وقررت الحكومة في مالي الأربعاء الماضي تمديد إغلاق المدارس والجامعات من 9 أبريل الجاري إلى 9 من شهر مايو المقبل.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.