الإمارات تسجل 376 إصابة جديدة يكورونا وتبدأ العلاج ببلازما الدم

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، عن بدء استخدام العلاج ببلازما الدم، إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فريدة الحوسني، المتحدث باسم قطاع الصحة في الإمارات، إنه تم إجراء 20 ألف فحص جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وتم رصد وتسجيل 376 حالة إصابة جديدة بالفيروس لجنسيات مختلفة.

وأضافت الحوسني، أنه تم التعرف على المصابين الجدد من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 3736 حالة إصابة حتى الآن.

كما أعلنت الحوسني، عن تماثل 170 حالة جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 588حالة، فيما تم الإعلان عن 4 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا 20 حالة وفاة.