ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 546 حالة في سلطنة عمان
مسقط (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 546 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم ، إن 109 إصابات بالفيروس تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة .
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
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