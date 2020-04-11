أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 546 حالة في سلطنة عمان

09:06 ص السبت 11 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 546 حالة في سلطنة عمان

أرشيفية

مسقط (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 546 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم ، إن 109 إصابات بالفيروس تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة .

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

فيروس كورونا سلطنة عمان الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1699019

    عدد المصابين

  • 377040

    عدد المتعافين

  • 102782

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التنفيذ بدأ منذ الثامنة صباحاً.. تفاصيل قرار الحكومة بخفض سعر البنزين