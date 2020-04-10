رغم تسجيلها أعلى إصابات عالميا.. ترامب: أمريكا أفضل دولة واجهت كورونا
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أفضل دولة واجهت فيروس كورونا المستجد "طبيًا"، وذلك برغم احتلال أمريكا المركز الأولى عالميًا في نسب الإصابة بالفيروس، بتسجيلها نصف مليون إصابة تقريبًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
وأكد ترامب، في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لمواجهة كورونا، نقلته فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن الوباء يعد كارثة كبيرة، إلا أن احتياجات الولايات المتحدة الطبية كافية وستقوم بمساعدة الآخرين لمواجهة كورونا.
وتابع "هذه أكثر الأوقات حزنا في ضوء موت كثيرين ولكننا نؤدي عملا رائعا".
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