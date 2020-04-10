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ليبيا تعلن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا

01:36 م الجمعة 10 أبريل 2020
ليبيا تعلن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا

ليبيا

طرابلس - أ ش أ

سجلت ليبيا، اليوم الجمعة، ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 24 إصابةً.

ونقلت "بوابة الوسط" عن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن مختبر مستشفى الكويفية قام بتحليل 106 عينات من المشتبه بإصابتهم وأظهرت إصابة ثلاثة أشخاص منهم فقط.

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