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الجزائر تمد الحجر الجزئي وتضم 4 ولايات أخرى

09:17 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الجزائر تمد الحجر الجزئي وتضم 4 ولايات أخرى

الحجر الصحي

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تمديد التدابير الاحترازية، للوقاية من انتشار وباء كورونا، لأسبوعين حتى 19 من الشهر الجاري، مع توسيع الحجر الجزئي على السكان ليشمل 4 ولايات أخرى.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء، أنه علاوة على الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتمديد إغلاق دور الحضانة والمدارس والجامعات ومؤسسات "التكوين" لمدة أسبوعين، جرى تمديد تدابير تقييد الحركة المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الكلي المطبق على ولاية البليدة، القريبة من العاصمة الجزائرية والتي تعتبر بؤرة الوباء في البلاد.

وأوضح البيان أن القرار شمل توسيع الحجر الجزئي إلى 4 ولايات أخرى هي بجاية وعين الدفلى ومستغانم وبرج بوعريريج، وهذا بداية من غدًا الخميس حتى 19 أبريل الجاري.

وقررت الحكومة الجزائرية، تمديد غلق الأماكن التي تستقبل الجمهور والمحلات التجارية، وكذا وقف وسائل نقل المسافرين، إلى جانب وقف كل المنافسات والأنشطة الرياضية.

الحجر الصحي الجزائر المحلات التجارية فيروس كورونا

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