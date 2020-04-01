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إيطاليا تسجل 727 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

06:32 م الأربعاء 01 أبريل 2020
إيطاليا تسجل 727 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

وكالات
سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 727 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 13155 حالة وفاة.
وقال مسؤول إيطالي، إن الإصابات في البلاد ارتفعت إلى أكثر من 110 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
فيروس كورونا إيطاليا

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