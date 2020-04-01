إيطاليا تسجل 727 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالات

سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 727 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 13155 حالة وفاة.