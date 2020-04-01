إندونيسيا تسجل أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

جاكرتا - (د ب أ):

سجلت إندونيسيا ارتفاعا كبيرا مجددا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 149 حالة جديدة اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 1677 حالة، وفقا لوزارة الصحة الإندونيسية.

وارتفعت حصيلة الوفيات أيضا إلى 157 حالة، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة اليوم، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة أحمد يوريانتو.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أصدر أمس الثلاثاء مرسوما لفرض طوارئ صحية جديدة في البلاد، وأمر بـ"قيود اجتماعية" واسعة النطاق.

كما قررت إندونيسيا عدم السماح للأجانب بدخول البلاد أو العبور من خلالها بداية من غد الخميس، باستثناء المقيمين بصفة دائمة والدبلوماسيين ومن يملكون تصاريح عمل، وفقا لوزارة العدل.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 32 من إجمالي 34 مقاطعة في إندونيسيا، وتعتبر العاصمة جاكرتا هي الأكثر تضررا.

وأغلقت السلطات في جاكرتا وعدة مدن أخرى المدارس ومراكز الترفيه وفرضت قيودا على التنقلات والسفر.