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إحصاءات عالمية: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى الـ4 آلاف

07:41 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
إحصاءات عالمية: وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى الـ4 آلاف

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ):
تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الأربعة آلاف حالة.

وأظهر موقع "وورلد ميتر" المتتبع لانتشار فيروس كورونا حول العالم اليوم الأربعاء أن إجمالي حالات الوفاة في الولايات المتحدة بلغ 4054 ، لتأتي بذلك في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا وإسبانيا من حيث أكثر الدول تسجيلا للوفيات بسبب هذا الوباء.

يأتي هذا في حين وصل عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 188578 حالة ، في صدارة دول العالم من حيث عدد الإصابات.

وتنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بأن يكون الأسبوعان القادمان "مؤلمين للغاية" في الوقت الذي تكافح فيه بلاده تفشي كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "إنه طاعون"، مضيفا أنه "سيكون هناك بعض الضوء في نهاية النفق".

وأضاف: "الزيادة آتية، وتأتي بقوة كبيرة".

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