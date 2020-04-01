مسئولة أمريكية: وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى 200 ألف شخص

قالت منسقة فريق الاستجابة لفيروس كورونا المستجد بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس قد يصل إلى 100 وربما أكثر من 200 ألف شخص، مشبهة الوضع في مدينة نيويورك بنظيره في إيطاليا التي تشهد أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس القاتل.

وأضافت ديبورا بيركس، في مؤتمر صحفي بحضور الرئيس دونالد ترامب، أن العبء الأكبر يقع على الأطقم الطبية التي تتعرض إلى التوتر والإجهاد الشديدين، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وحذر ترامب في كلمته من أسبوعين عصيبين ستواجههما الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد أكبر نسبة إصابة بالمرض بأكثر من 185 ألف إصابة، بجانب تسجيل أكثر من 3800 حالة وفاة بسبب كورونا المستجد.