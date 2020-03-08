جماعة مسلحة تعلن استعدادها للحوار مع مالي بشرط انسحاب القوات الفرنسية

نواكشوط - (د ب ا)

قالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تُوصف بالإرهابية وتنشط في منطقة الساحل الإفريقي، إنها مستعدة للحوار مع حكومة مالي لكنها تشترط انسحاب قوات "الاحتلال" الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) من البلاد .

جاء ذلك في بيان للجماعة حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة اليوم الأحد.

وأكدت الجماعة التي تشن عمليات ضد جيوش المنطقة خاصة في شمال مالي انها تشترط انسحاب القوات الفرنسية التي وصفتها بالمحتلة ومينوسما.

وفي أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 2012، سيطرت جماعات متمردة ومسلحون مرتبطون بالقاعدة على وسط وشمال مالي.

وساعدت العمليات التي قامت بها قوات عسكرية فرنسية وإفريقية فضلاً عن جهود جيش مالي في طرد المسلحين واستعادة سيطرة الحكومة على هذه المناطق ، إلا أن أنشطة المتمردين والجماعات الإسلامية لازالت متواصلة في هذه المناطق.