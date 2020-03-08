الخارجية تؤكد دعمها للمساواة وحماية وتعزيز حقوق المرأة

القاهرة - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية دعمها للمساواة بين المرأة والرجل، وحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف مجالات العمل العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بمناسبة الاحتفال اليوم الأحد باليوم العالمي للمرأة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الكوادر النسائية لعبت دوراً محورياً في مسيرة الدبلوماسية المصرية وفي عمل الوزارة على مدى عقود، حيث تفانينَ في خدمة العلم المصري ورعاية مصالح المواطنين في الخارج بكفاءة وجهد مُقدر.

ونوه حافظ بالزيادة الملحوظة في عدد الدبلوماسيات المصريات على مدى السنوات الأخيرة، مع وصول نسبتهن إلى حوالي ثلث الملتحقين بالسلك الدبلوماسي في إطار الدفعات الأخيرة، إضافة إلى تولي العديد من السفيرات لرئاسة البعثات المصرية بالخارج، وكذلك لمناصب مساعدات الوزير وغيرها من المناصب الإشرافية الهامة في وزارة الخارجية.

من ناحية أخرى، وفي إطار البناء على الاهتمام الملحوظ على المستوى الوطني بدعم المرأة وتمكينها والجهود المستمرة المبذولة في هذا الإطار من جانب العديد من أجهزة وهيئات الدولة، أكد المتحدث الرسمي أن السياسة الخارجية المصرية تضع قضايا المرأة من بين أهم أولويات عملها على المستويين الإقليمي والدولي في إطار السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتفعيل مختلف حقوق الإنسان للنساء والفتيات والوقوف أمام الانتهاكات التي قد يتعرضن لها.

وأشار حافظ إلى المبادرات والجهود المصرية في هذا السياق، خاصةً في إطار عمل منظومة الأمم المتحدة، ومن بينها على سبيل المثال الزيادة الملموسة في المكون النسائي من القوات المصرية المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وكذلك الخطوات التي تتخذها مصر في مجالات مساندة أجندة المرأة والسلم والأمن، مواجهة ظاهرة العنف الجنسي في إطار النزاعات المسلحة، مكافحة الإتجار في النساء والفتيات والاستغلال الجنسي لهن، والارتقاء بأوضاعهن في مجالات الصحة والتعليم والعمل والتشغيل وغيرها من الموضوعات الهامة المطروحة على أجندة العمل الدولي في قضايا المرأة .