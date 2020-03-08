أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة محمد رمضان

4 إصابات جديدة بكورونا في السعودية.. وارتفاع الحالات إلى 11

11:47 ص الأحد 08 مارس 2020
4 إصابات جديدة بكورونا في السعودية.. وارتفاع الحالات إلى 11

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحدن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت على حسابها عبر تويتر أن ثلاثة من الإصابات الجديدة خالطت حالات معلن عنها سابقا، أما المصاب الرابع فقادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران.

وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا الرياض

الخبر التالى:

البحرين تقرر إقامة مسابقة طيران الخليج "فورمولا وان" دون جمهور
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:البدري يضم 4 محترفين لمباراتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا