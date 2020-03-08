4 إصابات جديدة بكورونا في السعودية.. وارتفاع الحالات إلى 11

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحدن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت على حسابها عبر تويتر أن ثلاثة من الإصابات الجديدة خالطت حالات معلن عنها سابقا، أما المصاب الرابع فقادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران.

وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.