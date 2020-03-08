المكتب الثقافي الكويتي: لا إصابات بكورونا لأي طالب كويتي في مصر

الكويت - أ ش أ

أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر الدكتور أحمد المطيري، عدم وجود حالات إصابة بفيروس"(كورونا المستجد – كوفيد 19" لأى طالب كويتي يدرس في مصر.

وقال المطيري - في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم الأحد- إن المكتب الثقافي يتابع عن كثب أوضاع جميع الطلبة الكويتيين في مصر، موضحا أنه على تواصل مستمر مع مكتب وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك عمداء الكليات المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات في هذا الشأن.