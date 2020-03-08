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استراليا تسجل ثالث حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

11:04 ص الأحد 08 مارس 2020
استراليا تسجل ثالث حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

كانبرا - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة في أستراليا اليوم الأحد وفاة حالة مصابة بفيروس (كورونا المستجد)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3 حالات.

كما أعلنت الوزارة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - عن ارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس الجديد في البلاد إلى 74 حالة، وذلك عقب تسجيل 11 حالة إصابة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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فيروس كورونا أستراليا كانبرا

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