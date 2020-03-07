جانتس يتعهد بتشكيل حكومة بعد أزمة الانتخابات الإسرائيلية

تل أبيب - (د ب أ)

نفى قائد الجيش الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، اليوم السبت، أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد فاز بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، وتعهد بتشكيل حكومة.

وقال جانتس في كلمة متلفزة: "في ثلاث جولات انتخابية أبدى الشعب رغبته في رحيل نتنياهو".

وأضاف جانتس 60 عامًا، مؤسس حزب أبيض أزرق: "أغلبية الشعب لا يريدون نتنياهو، وهذا هو ما سيناله الشعب ".

وجرت انتخابات 2 مارس بعد جولتين من الانتخابات أجريتا في سبتمبر وأبريل وانتهت كل منهما إلى جمود وطريق مسدود .