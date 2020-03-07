الجزائر تسجل حالتين جديدتين بفيروس كورونا اليوم

وكالات:

أفادت فضائية "الحدث"، اليوم السبت، بتسجيل الجزائر حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 21 حالة.

وفي 25 فبراير، أعلنت الجزائر تسجيل أول إصابة بالفيروس، لإيطالي تم ترحيله إلى بلاده.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 97 دولة، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.