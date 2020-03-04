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لمواجهة كورونا .. جنرال إسرائيلي قيد الحجر الصحي عقب لقائه نتنياهو

11:45 ص الأربعاء 04 مارس 2020
لمواجهة كورونا .. جنرال إسرائيلي قيد الحجر الصحي عقب لقائه نتنياهو

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتمع الشهر الماضي مع مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي تم وضعه لاحقا قيد الحجز الصحي في إطار جهود ردع تفشي فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن رئيس قسم العمليات في الجيش، الجنرال أهارون حاليوا، شارك يوم 23 فبراير في مشاورات أمنية على أرفع مستوى برئاسة نتنياهو وبحضور وزير الدفاع نفتالي بينيت ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي.

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من عودة الجنرال من رحلة خاصة إلى إيطاليا، إحدى أكبر بؤر انتشار الفيروس المستجد في العالم.

وفي 26 فبراير أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمرا يطلب من جميع العائدين من إيطاليا وعدة دول أخرى تفشى فيها الفيروس، وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي المنزلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الجنرال حاليوا، لا يزال منذ ذلك الحين قيد الحجر الذي من المتوقع أن ينتهي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

من جانبه، أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة.

ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن نتنياهو لم يصافح الجنرال أثناء تلك المشاورات، ولم يلاحظ هناك أي اتصال جسدي بينهما.

بنيامين نتنياهو إسرائيل الحجر الصحي فيروس كورونا

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