وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا في موسكو

روسيا - (أ ش أ)

أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس في موسكو.

وأشار المركز - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم - إلى أن أعمار المتوفين تراوحت بين 61 و74 سنة، وكان 4 منهم خاضعون للتنفس الاصطناعي.

وأضاف المركز أن جميع المتوفين كانوا يعانون من مشاكل صحية مختلفة، بما فيها أمراض القلب والرئة والسكري.