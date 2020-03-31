وفاة 5 أشخاص بفيروس كورونا في موسكو
روسيا - (أ ش أ)
أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس في موسكو.
وأشار المركز - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم - إلى أن أعمار المتوفين تراوحت بين 61 و74 سنة، وكان 4 منهم خاضعون للتنفس الاصطناعي.
وأضاف المركز أن جميع المتوفين كانوا يعانون من مشاكل صحية مختلفة، بما فيها أمراض القلب والرئة والسكري.
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