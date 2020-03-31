بلومبرج: السعودية تنفذ تعهدها بزيادة صادراتها النفطية

واشنطن - (د ب أ)

نفذت السعودية تعهدها بزيادة صادرتها النفطية خلال أبريل المقبل، حيث انطلقت بالفعل أول موجة من النفط الخام السعودي الإضافي إلى أوروبا والولايات المتحدة وهو ما يشير إلى أن حرب الأسعار التي أشعلتها الرياض وموسكو مازالت قائمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المملكة حملت بالفعل عدة ناقلات نفط عملاقة استأجرتها في وقت سابق من الشهر الحالي لزيادة قدرتها على تصدير كميات أكبر من الخام. كما استغلت المملكة الأسابيع القليلة الماضية في نقل كميات كبيرة من الخام لتخزينها في مستودعات بمصر لتكون جاهزة للضخ إلى أسواق أوروبا.

وتشير هذه التحركات إلى أن الرياض زادت إنتاجها من النفط بالفعل ليصل إلى 3ر12 مليون برميل يوميا خلال الشهر المقبل، مقابل 7ر9 مليون برميل يوميا خلال شباط/فبراير الماضي.

كانت السعودية قد خفضت في وقت سابق من الشهر الحالي الأسعار الرسمية لتصدير النفط الخام، مع إعلان اعتزامها زيادة إنتاجها إلى الحد الأقصى من طاقتها الإنتاجية، في أعقاب رفض روسيا الخطة السعودية لخفض إنتاج النفط من أجل تعزيز الأسعار، خلال اجتماعات الدول النفطية الأعضاء في تجمع "أوبك بلس" مطلع الشهر الحالي.

وأدى الخلاف بين السعودية وروسيا وإعلان الدولتين زيادة إنتاجهما إلى تراجع حاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث وصلت إلى أقل مستوى لها منذ حوالي 17 عاما.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل من السعودية وروسيا لإنهاء الحرب الدائرة بينهما من أجل استعادة استقرار سوق النفط العالمية.

وفي إشارة إلى ان السعودية تضخ أكبر كمية ممكنة من النفط إلى الأسواق، ارتفعت صادراتها من حوالي 7 ملايين برميل يوميا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من آذار/مارس الحالي إلى حوالي 9 ملايين برميل يوميا خلال الأسبوع الرابع من الشهر.

وكانت الحكومة الروسية قد أكدت اليوم الثلاثاء وجود توافق روسي أمريكي على أن أسعار النفط الحالية ليست في صالح البلدين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف القول، بشأن تفاصيل اتصال هاتفي جرى أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، :"روسيا والولايات المتحدة متفقتان على أن الوضع الحالي للأسعار في سوق النفط ليس في صالح البلدين".

ورفض بيسكوف التعليق عما إذا كان من الممكن إجراء مشاورات حول الوضع في سوق النفط بين روسيا والولايات المتحدة والسعودية.

وقال في رد على سؤال بهذا الشأن "لا تعليق".

وقال إنه جرى الاتفاق بين الرئيسين على بدء مشاورات بين وزيري الطاقة في البلدين بشأن الوضع في سوق النفط، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان تم تحديد موعد لبدء هذه المشاورات.