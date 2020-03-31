حياة جديدة وسط الموت.. أم تضع مولودتها داخل فندق للحجر الصحي بالجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري بأن سيدة جزائرية متواجدة في الحجر الصحي مع زوجها منذ 25 مارس الجاري بفندق الأندلسيات بولاية وهران غربي الجزائر، وضعتها مولودتها في ظروف حسنة، وأطلقت العائلة اسم " أندلسية" على الطفلة.

ونقلت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء عن مصدر طبي قوله إن الأم في حالة صحية جيدة، ولم تظهر عليها وعلى زوجها أية علامات مثيرة.

وأشار إلى أن إدارة فندق الأندلسيات احتفلت مع نزلائه بهذا الحدث السعيد، بتحضير طبق "تاقنتة" وهو طبق تقليدي جزائري يقدم في الولائم.

وأوضح ذات المصدر أن الزوجين كانا قد عادا إلى الجزائر عن طريق الباخرة من ميناء مرسيليا بفرنسا برفقة 646 مسافرا.

ولم يتم الكشف ما اذا كان الوالدان مصابين بكورونا ام يخضعان للحجر فقط بسبب عودتهما من الخارج.