ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 10 حالات

الرياض- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 10 حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي ، إن الحالتين سجلتا في المدينة المنورة.

وأشار إلى تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 1563 إصابة.

وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل شفاء 50 حالة ليصل اجمالي المتعافين إلى 165 حالة.