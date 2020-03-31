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ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا في باكستان إلى 1872 حالة

10:35 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا في باكستان إلى 1872 حالة

أرشيفية

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 1872 حالة.

وقد أفادت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية الباكستانية، بأن إقليم البنجاب - وهو أعلى الاقاليم من حيث عدد حالات الاصابة - أعلن اليوم الثلاثاء تسجيل ست حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الاصابة في الاقليم إلى 658 حالة.

وكانت باكستان قد أعلنت إغلاق حدودها مع إيران وأفغانستان والهند خلال الأسابيع الماضية، في محالة منها للسيطرة على تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي يصيب الجهاز التنفسي.

فيروس كورونا باكستان إسلام آباد

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