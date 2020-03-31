مقتل 19 شخصا جراء حريق غابات في الصين

بكين - (د ب أ):

لقي 18 رجل إطفاء وشخص آخر حتفهم جراء حريق غابات اندلع في جنوب غربي الصين، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي اليوم الثلاثاء.

وحاصرت النيران رجال الإطفاء ومزارع محلي كان يقودهم أثناء إخماد الحريق، حين غيرت الرياح اتجاهها فجأة.

واندلع الحريق يوم الاثنين قرب مقاطعة ليانجشان يي في إقليم سيشوان.

وتعرض إقليم سيشوان سابقا لحادث خطير بعد حريق غابات قبل نحو عام عندما لقي 27 رجل إطفاء وثلاثة آخرين حتفهم في مولي، وهي مقاطعة ذاتية الحكم في التبت.

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