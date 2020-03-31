بعد اليوم الأسوأ.. أميركا تدخل حرب كورونا بـ 3 آلاف وفاة

تجاوز عدد وفيات كورونا 3 آلاف شخص في الولايات المتحدة، الاثنين، ليكون أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب الفيروس بواقع 500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3001، وأكثر من 160 ألف إصابة مسجلة.

وشهدت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات (1228)، يليها ولاية واشنطن (219)، ثم ولايات نيوجيرسي ولويزيانا وميشغين، وكاليفورنيا، وفق سكاي نيوز.

وقال الرئيس دونالد ترامب في إفادة في البيت الأبيض إنه تم فحص أكثر من مليون أميركي، وهو أقل من ثلاثة بالمئة من السكان.

وأضاف ترامب أنه قد يتم تشديد توجيهات التباعد الاجتماعي، التي أعلنت، الأحد، وتستمر حتى نهاية أبريل.

وقال "كل منا له دور ينبغي أن يؤديه للانتصار في هذه الحرب. كل مواطن وأسرة وشركة يمكن أن يحدث فارقا في جهود القضاء على الفيروس. هذا واجبنا الوطني المشترك. أمامنا أوقات صعبة خلال الثلاثين يوما المقبلة، وهي 30 يوما مهمة للغاية".

وتجمع الناس على جانبي نهر هدسون في نيويورك ونيوجيرسي لاستقبال السفينة (كومفرت) وهي ناقلة نفط معدلة مطلية باللون الأبيض عليها صلبان حمراء ضخمة، لدى مرورها بتمثال الحرية برفقة سفن دعم وطائرات هليكوبتر.

وقالت البحرية الأميركية إن السفينة (كومفرت) ستعالج مرضى آخرين غير المصابين بفيروس كورونا، بمن فيهم من يحتاجون إلى جراحات أو رعاية طبية.