نيويورك تحول مستشفياتها إلى مواقع للعناية المركزة لعلاج مصابي كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الاثنين، أن مدينة نيويورك تعيد تنظيم منظومة المستشفيات الحكومية والخاصة، من خلال تحويل بعضها أو جلها إلى مواقع للعناية المركزة لاستقبال الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي يجري فيه نقل مصابين آخرين إلى مرافق مؤقتة.

وقال بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، في مؤتمر صحفي اليوم إن المدينة اقتربت من تحقيق هدفها المتمثل بتوفير أكثر من 60 ألف سرير بحلول مايو، وهو ما سوف يزيد الطاقة الاستيعابية في المدينة ثلاث اضعاف عما كانت عليه.

وأضاف دي بلاسيو قائلا إن السفينة (يو إس إن إس كومفورت) التابعة للبحرية الأمريكية والمجهزة بألف سرير، ستبدأ معالجة المرضى غير المصابين بفيروس كورونا والذين لا يزالون بحاجة إلى الرعاية، مما يخفف الضغط على النظام الصحي في المدينة.

وأوضح دي بلاسيو بأن المدينة لا تزال بحاجة إلى "40 سفينة كمفورت إضافية" للوصول إلى هدفها المتمثل في زيادة سعة المستشفى ثلاث اضعاف.

وذكر مسؤولون اليوم الاثنين أن ما يقرب من 37500 شخص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في مدينة نيويورك بارتفاع نحو 3700 شخص عن اليوم السابق.

وتابع دي بلاسيو قائلاً إن هذا العدد يمثل أكثر من نصف جميع الحالات المؤكدة في ولاية نيويورك وربع الحالات على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن التفشي قد لا يبلغ ذروته حتى آيار/مايو.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو قد ناشد العاملين في قطاع الرعاية الصحية بجميع أنحاء الولايات المتحدة بالقدوم إلى الولاية من أجل المساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع وصول حالات الإصابة المؤكدة إلى 66500 حالة.