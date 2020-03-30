الولايات المتحدة.. الوفيات بكورونا تخطت ٢٨٠٠ حالة والإصابات تفوق ١٥٣

وكالات:

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى ٢٨٢٨ حالة، والإتصالات تخطت ١٥٣ ألف.

هذا وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد لكن في المستشفيات فقط، وهما عقاران مضادان للملاريا يعلق عليهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمالاً كبيرة.

وحذرت السلطات الصحية الأمريكية السكان من معالجة أنفسهم منزلياً، بعد أن توفي أحد سكان ولاية أريزونا (جنوب غرب) بعد تناوله فوسفات الكلوروكين المخصص لتنظيف أحواض السمك.