جرينلاند تحظر المشروبات الكحولية للحد من الاعتداءات على الأطفال



كوبنهاجن - (د ب أ)

حظرت جرينلاند، استهلاك المشروبات الكحولية في العاصمة نوك والتجمعات السكنية المجاورة، في محاولة للحد من حالات الاعتداء على الأطفال، مع تواجد الأشخاص بداخل بيوتهم تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

وذكرت حكومة جرينلاند، اليوم الأحد، إنه سيتم حظر جميع مبيعات المشروبات الكحولية بأثر فوري في العاصمة نوك والتجمعات السكنية في كابيسيليت وكيكرتارسواتسيات حتى 15 أبريل.

وقال رئيس الوزراء، كيم كيلسن، في إطار تفسيره لهذه الخطوة، إن الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا استلزمت اتخاذ الكثير من الردود.

وأضاف: "لكن حماية الأطفال تقع في الصميم من قراري .. ينبغي أن يكون لديهم منزل آمن".

يشار إلى أن جرينلاند لديها تاريخ موثق جيدا من الاعتداءات الجنسية على القًصّر، حيث كشفت إحدى الدراسات أن واحدا من كل ثلاثة بالغين هناك قد تعرضوا لاعتداء أثناء طفولتهم.

ويربط الكثيرون بين هذه الظاهرة وزيادة تناول الكحوليات والمخدرات ضمن أمور أخرى.

وقال كيلسن اليوم الأحد إنه تحت تأثير الكحول، يكون الأشخاص أقل وعيا مما يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن جرينلاند هي مستقلة إلى حد كبير، لكنها تتبع الدنمارك رسميا، ويعيش فيها نحو 55 ألف شخص، ويعيش ثلثهم في العاصمة نوك.

وسجلت جرينلاند 10 إصابات حتى الآن بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات.