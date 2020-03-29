مسؤول أمريكي بارز: وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تصل ٢٠٠ ألف



كتب - محمد صفوت

حذر أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، اليوم الأحد، من سرعة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) موضحًا أنه من الممكن أن يقتل من 100 ألف إلى 200 ألف شخصًا داخل الولايات المتحدة، في الوقت الذي حثت فيه السلطات الأمريكية، المواطنين بالحد من السفر والتحرك داخل نيويورك؛ لاحتواء تفشي الفيروس وعدم تفاقهم الأزمة.

وتوقع فوتشي، زيادة أعداد الإصابات بعدوى كورونا المستجد، في الولايات المتحدة إلى ملايين الأشخاص، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وسجلت الولايات المتحدة، حتى صباح اليوم الأحد، وفقًا لإصحائيات جامعة جونز هوبكنز، أكثر من 125 ألف إصابة، ووفاة 2200 أخرين، على الرغم من أن العدد الحقيقي يعتقد أن يفوق الإحصائيات التي رصدتها الجامعة، لنقص الاختبارات المعملية، وبعض الحالات التي عانت من أعراض خفيفة ولم يتم إبلاغ السلطات الصحية بها.

وقال فوتشي، إن القدرة على إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بالفيروس في البلاد لا تزال ضعيفة إلى حد ما.

في جميع أنحاء العالم، اضطر الأطباء إلى اتخاذ خيارات صعبة بشأن المرضى الذين ينقذون من خلال أجهزة التنفس الصناعي لقلقتها في غاالية الدول تقريبًا مقارنة بأعداد الإصابات التي تسجل بفيروس كورونا، وطالبت إسبانيا وإيطاليا بمزيد من المساعدة الأوروبية في الوقت الذي يكافحان فيه عدوى فيروسات التاجية المستمرة في أسوأ أزمة في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

تجاوز عدد القتلى المؤكدين في العالم 32000 وظهرت مراكز جديدة للفيروسات في المدن الأمريكية مثل ديترويت ونيو أورليانز وشيكاجو.

حتى المناطق الريفية في أمريكا لم تكن محصنة ، حيث تندلع النقاط الساخنة للفيروسات في مدن الغرب الأوسط وملاذ تزلج جبال روكي.

وفي القارة الأوروبية، سجلت إيطاليا وإسبانيا، نصف أعداد قتلى الفيروس التاجي، بواقع أكثر من 15 ألف وفاة، ولاتزال تسجل الدولتين الأوروبيتين أعداد كبيرة حتى اليوم.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار فرض الحجر الصحي على ولاية نيويورك أكثر الولايات تضررًا في أمريكا، قائلاً: إن "فرض حجر صحي على تيويورك ليس ضروريا"، وذلك بعد تصريحات لحاكم الولاية وصف خلالها الإجراء بأنه "مناف للعقل".



وأضاف أن القرار الأخير اتخذ بناءا على توصيات اللجنة المكلفة بملف فيروس كورونا في البيت الأبيض.



وقال الرئيس ترامب في وقت سابق إن الحجر الصحي قد يُفرض على نيويورك، وأجزاء من نيو جيرسي، وكونيتيكت.



وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 52 ألفا، أي ما يقرب من نصف عدد الإصابات في البلاد كلها.