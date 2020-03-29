ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في السعودية إلى 8 حالات

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن حالات الوفاة الاربعة لمقيمين في المدينة المنورة وجدة.

وأشار إلى تسجيل 96 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1299 إصابة ، لافتة إلى شفاء 29 إصابة ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 66 حالة.

ودعا المتحدث الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للاصابة بفيروس كورونا.

وكانت السعودية بدأت يوم الخميس الماضي تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لتشمل منع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر، وتقديم موعد حظر التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.